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12 Temmuz 2020, Pazar
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Öztuna vefat etti

Öztuna vefat etti

, eski hakemlerden 'nın vefat ettiğini duyurdu.

, eski hakemlerden 'nın vefat ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Eski ulusal voleybol hakemi Mehmet Öztuna'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
  1. 12.7.2020
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