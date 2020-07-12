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12 Temmuz 2020, Pazar
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Çukurova’da

Betül Barış Çukurova’da

ekiplerinden , libero oyuncusu 'ı renklerine bağladı.

ekiplerinden , libero oyuncusu 'ı renklerine bağladı. 1994 doğumlu oyuncu daha önce Eczacıbaşı, , Yeşilyurt, Büyükşehir Belediyespor, Büşükşehir Belediyespor, Pursaklar Voleybol İhtisas, Edremit Belediyesi Altınolukspor takımlarının formasını terletmişti.
  1. 12.7.2020
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