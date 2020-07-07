Kaptan yuvada kaldı - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Kaptan yuvada kaldı

Kaptan yuvada kaldı

Kaptan yuvada kaldı

Erkekler 'nin iddialı takımlarından , kaptan ile yola devam ediyor.

Erkekler 'nin iddialı takımlarından , kaptan ile yola devam ediyor. 1 yıl daha Başkent ekibinin formasını giyecek olan tecrübeli oyuncu, "10 yıldır olduğu gibi gönül bağı kurduğum, aidiyet duyduğum kulübümle yeni sezona başlamak için heyecanlıyım" sözlerini sarfetti.
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kaptan yuvada kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA