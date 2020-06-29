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29 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Voleybol Filenin Efeleri'nin şampiyona takvimi belli oldu!

Volebol 'nın eleme programı belli oldu

Volebol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu

Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan 2021 CEV Şampiyonası'nda, elemelerin oynanacağı tarihler belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takım'ımız şampiyonada C Grubu'nda mücadele ediyor.

Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A , C Grubu'nda , ve ile mücadele edecek.

İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise; 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan

B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail

C Grubu: , Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek

D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi

E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk

F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan

G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan

Millilerimizin C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:

07-10 Ocak 2021 (Danimarka)

1.Maç: Türkiye - Danimarka

2.Maç: Kuzey Makedonya - Türkiye

3.Maç: Türkiye - Bosna Hersek

14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)

4.Maç: Bosna Hersek - Türkiye

5.Maç: Türkiye - Kuzey Makedonya

6.Maç: Danimarka - Türkiye

  1. 29.06.2020
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