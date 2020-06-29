Volebol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası eleme programı belli oldu
Corona virüsü pandemisi nedeniyle ertelenen organizasyonlardan olan 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, elemelerin oynanacağı tarihler belli oldu. A Milli Erkek Voleybol Takım'ımız şampiyonada C Grubu'nda mücadele ediyor.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, C Grubu'nda Kuzey Makedonya, Danimarka ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.
İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk etap karşılaşmalarını 7-10 Ocak 2021 tarihlerinde Danimarka'da, ikinci etap karşılaşmalarını ise; 14-17 Ocak 2021 tarihlerinde Kuzey Makendonya'da oynayacak.
2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan
B Grubu: Bulgaristan, Avusturya, İsrail
C Grubu: Türkiye, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan
Millilerimizin C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:
07-10 Ocak 2021 (Danimarka)
1.Maç: Türkiye - Danimarka
2.Maç: Kuzey Makedonya - Türkiye
3.Maç: Türkiye - Bosna Hersek
14-17 Ocak 2021 (Kuzey Makedonya)
4.Maç: Bosna Hersek - Türkiye
5.Maç: Türkiye - Kuzey Makedonya
6.Maç: Danimarka - Türkiye
- 29.06.2020
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