Karşıyaka’da görünmez kaza - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Karşıyaka’da görünmez kaza

’da görünmez

Karşıyaka’da görünmez kaza

 Voleybol 1. Ligi takımı 'nın 4 yıldır asbaşkanlığını yürüten geçirdiği ev kazası sonrası ameliyat oldu.

Voleybol 1. Ligi takımı 'nın 4 yıldır asbaşkanlığını yürüten geçirdiği ev kazası sonrası ameliyat oldu. Evinde düşmesi sonrası Ergüven'in ayağına saplanan cam parçaları ameliyatla çıkarıldı. Durumu iyi olan Ergüven'in bir süre istirahat edeceği açıklandı. Ergüven için kulübünden 'geçmiş olsun' mesajı paylaşıldı.
  1. 21.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karşıyaka’da görünmez kaza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA