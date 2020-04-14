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14 Nisan 2020, Salı
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Mutfakta çok geliştim

Mutfakta çok geliştim

Eczacıbaşı Vitra'nın oyuncusu , corona virüsü döneminde yaptıklarını anlattı. Gamze Kılıç "Günlük egzersizlerimi sürdürüyorum. becerilerim bu dönemde çok gelişti. Kariyerimde ikinci meslek olarak aşçılık okuyabilirim" ifadelerini kullandı.

Eczacıbaşı Vitra'nın oyuncusu , corona virüsü döneminde yaptıklarını anlattı. Gamze Kılıç "Günlük egzersizlerimi sürdürüyorum. becerilerim bu dönemde çok gelişti. Kariyerimde ikinci meslek olarak aşçılık okuyabilirim" ifadelerini kullandı.
  1. 14.4.2020
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