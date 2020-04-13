‘Voleybolu özledim’
Eczacıbaşı'nın Brezilyalı yıdızı Natalia Zilio, voleybolu çok özlediğini ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, "Sağlığımız için evden çıkmıyoruz. Çalışmalarımızı da evden sürdürüyoruz. Liglerin başlaması için sabırzıslanıyorum. Bir an önce salgının bitmesini ve voleybola dönmeyi istiyorum" dedi.
Eczacıbaşı'nın Brezilyalı yıdızı Natalia Zilio, voleybolu çok özlediğini ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, "Sağlığımız için evden çıkmıyoruz. Çalışmalarımızı da evden sürdürüyoruz. Liglerin başlaması için sabırzıslanıyorum. Bir an önce salgının bitmesini ve voleybola dönmeyi istiyorum" dedi.
- 13.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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