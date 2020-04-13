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13 Nisan 2020, Pazartesi
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‘Voleybolu özledim’

‘Voleybolu özledim’

Eczacıbaşı'nın Brezilyalı yıdızı , voleybolu çok özlediğini ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, " için evden çıkmıyoruz. da evden sürdürüyoruz. başlaması için sabırzıslanıyorum. Bir an önce salgının bitmesini ve voleybola dönmeyi istiyorum" dedi.

Eczacıbaşı'nın Brezilyalı yıdızı , voleybolu çok özlediğini ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, " için evden çıkmıyoruz. da evden sürdürüyoruz. başlaması için sabırzıslanıyorum. Bir an önce salgının bitmesini ve voleybola dönmeyi istiyorum" dedi.

  1. 13.4.2020
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