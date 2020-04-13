‘Voleybolu özledim’

Eczacıbaşı'nın Brezilyalı yıdızı Natalia Zilio, voleybolu çok özlediğini ifade etti. 31 yaşındaki oyuncu, "Sağlığımız için evden çıkmıyoruz. Çalışmalarımızı da evden sürdürüyoruz. Liglerin başlaması için sabırzıslanıyorum. Bir an önce salgının bitmesini ve voleybola dönmeyi istiyorum" dedi.