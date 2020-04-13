Kanarya evde tam gaz

Hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren sarı-lacivertliler, teknik heyet tarafından da takip ediliyor. Kanarya, önceki gün oyuncuların yaptığı idmanı sosyal medya hasından da paylaştı. Teknik heyetin programına uyan oyuncuların, videosu yüzlerce beğeni aldı.