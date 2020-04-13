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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Kanarya evde tam gaz

Kanarya evde tam gaz

Takımı, koronavirüs nedeniyle verilen arada çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Hazırlıklarını bireysel olarak sürdüren sarı-lacivertliler, teknik heyet tarafından da takip ediliyor. Kanarya, önceki gün oyuncuların yaptığı idmanı sosyal medya hasından da paylaştı. Teknik heyetin programına uyan oyuncuların, videosu yüzlerce beğeni aldı.

  1. 13.4.2020
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