‘Milli Takım’dan şüphem yok!’

Herkesin evde kalması gerektiğine vurgu yapan yıldız sporcu, "Zor bir dönem. Umuyorum ki en az hasarla atlatırız. Daha fazla sağlık çalışanlarına yük olmamaya çalışmalıyız. Sağlık her şeyden önemli. Milli Takım olarak güzel bir havamız var. İstersek 1 yıl hiçbir araya gelmeyelim. Yeniden buluşunca o sinerjiyi yakalarız. Bu yüzden Milli Takım'la ilgili şüphem yok" dedi.