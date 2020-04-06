‘Milli Takım’dan şüphem yok!’
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Naz Akyol, yaşanan zorlu süreçle ilgili kısa ve net konuştu.
Herkesin evde kalması gerektiğine vurgu yapan yıldız sporcu, "Zor bir dönem. Umuyorum ki en az hasarla atlatırız. Daha fazla sağlık çalışanlarına yük olmamaya çalışmalıyız. Sağlık her şeyden önemli. Milli Takım olarak güzel bir havamız var. İstersek 1 yıl hiçbir araya gelmeyelim. Yeniden buluşunca o sinerjiyi yakalarız. Bu yüzden Milli Takım'la ilgili şüphem yok" dedi.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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