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06 Nisan 2020, Pazartesi
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’dan şüphem yok!’

‘Milli Takım’dan şüphem yok!’

A Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Naz Akyol, yaşanan zorlu süreçle ilgili kısa ve net konuştu.

Herkesin evde kalması gerektiğine vurgu yapan yıldız sporcu, "Zor bir dönem. Umuyorum ki en az hasarla atlatırız. Daha fazla sağlık çalışanlarına yük olmamaya çalışmalıyız. Sağlık her şeyden önemli. olarak güzel bir havamız var. İstersek 1 yıl hiçbir araya gelmeyelim. Yeniden buluşunca o sinerjiyi yakalarız. Bu yüzden Milli Takım'la ilgili şüphem yok" dedi.

  1. 6.4.2020
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