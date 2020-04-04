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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Mücadele edeceğiz

Mücadele edeceğiz

Takımı'ndan , koronavirüse karşı herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurguladı.

Vakıfbank 'ndan , koronavirüse karşı herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Özbay "Öncelikle kendimiz toplum sağlığı için evde kalmalıyız. Hep birlikte mücadele ederek aşacağız" yorumunu yaptı.
  1. 4.4.2020
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