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30 Mart 2020, Pazartesi
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’den takipte!

Türkiye’den takipte!

'un 'nı çalıştıran Türk antrenör , salgın sürecinin 'de takip ediyor.

'un 'nı çalıştıran Türk antrenör , salgın sürecinin 'de takip ediyor. Gelecek sezonun da zor geçeceğine dikkati çeken Karslıoğlu, "Arnavutluk'ta da ligler ertelendi. Play-off şeklinde mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Nisan başında çıkacak karara göre ben de dönmeyi düşünüyorum. Play-off'larda takımımın başında olmak istiyorum" diye konuştu.

  1. 30.3.2020
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