Türkiye’den takipte!

Arnavutluk'un Partizani Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran Türk antrenör Bülent Karslıoğlu, salgın sürecinin Türkiye'de takip ediyor. Gelecek sezonun da zor geçeceğine dikkati çeken Karslıoğlu, "Arnavutluk'ta da ligler ertelendi. Play-off şeklinde mayıs ayında oynanması düşünülüyor. Nisan başında çıkacak karara göre ben de dönmeyi düşünüyorum. Play-off'larda takımımın başında olmak istiyorum" diye konuştu.