Kuzeyboru beklemede

Kadınlar 1. Lig'de play-off finallerine kalan Kuzeyboru, erteleme sonrası fedarasyondan gelecek kararı bekliyor. Kulüp menajeri Cemalettin Kaş, "Aksaray'a Sultanlar Ligi getirmek için çok çalıştık. Federasyon, finale kalan Kuzeyboru, Sarıyer, İlbank ve Kale 1957 takımlarını üst lige terfi ettirmelidir. Lig gelecek sezon 14 takımla oynanabilir" değerlendirmesinde bulundu.