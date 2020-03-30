Karar yerinde

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliğinde (FIVB) uluslararası antrenör eğitmeni olarak görev yapan Nejat Sancak, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi kararının yerinde olduğunu söyledi. Bazı temaslar için Japonya'da bulunan ve bu ülkedeki izlenimlerini paylaşan Sancak, "Özellikle Avustralya ve Kanada'nın çekilmesinden sonra kararı yerinde buluyorum. Bu ortamda ve konsantrasyonda motive olamayacaktı. Karantina problemi de olacaktı" sözlerini sarf etti.

ARKA PLANDA KALDI

Koronavirüs salgını sonrası Japonya'da insanların olimpiyat konusunu çok düşünmediğini anlatan Sancak, "Genelde insanlar evde kalma kuralına uyuyor. Metro gibi yerlerde birbirlerine yaklaşmamaya gayret ediyorlar. Japonya'da her yer çok temiz, hijyene sıkı riayet ediliyor. Japonya'nın bunu kolay atlatacağını düşünüyorum, sağlık sistemi de buna hazırdı" değerlendirmesinde bulundu. Sancak, 2021'de 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın en iyi şekilde organize edilmesini arzu ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.