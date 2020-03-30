Hill veda edebilir

ABD'li milli oyuncu Kimberly Hill, voleybolu bırakabileceğini açıkladı. Olimpiyatların ardından bu kararı alabileceğini vurgulayan Hill, "Şimdilik düşüncem bu yönde. Önümüzdeki sezon için de henüz bir sözleşme imzalamadım. Voleybola ara verdik. Alacağım kararlar için yeniden oturup düşüneceğim" sözlerini sarf etti.