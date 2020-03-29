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29 Mart 2020, Pazar
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online çalıştı

Ziraat online çalıştı

Bankası Erkek Voleybol Takımı, koronavirüs salgını nedeniyle 'online antrenman' yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada idmanların tesislerde değil evden olacağı belirtildi. Sporcular, antrenörler tarafından oluşturulan online gruplar ile sosyal medya aracılığıyla evlerinden antrenmanlarını sürdürüyor.

  1. 29.3.2020
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