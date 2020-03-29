''Yine tarih yazarız''

Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelendiğine dikkat çeken Üstündağ, "Eminim ki kızlarımız, önümüzdeki yıl kaldıkları yerden tarih yazmaya devam edecek. Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesiyle birlikte milli takım takvimimizde de değişikliğe gitmek zorundayız. Çalışmalarımıza şimdiden başladık ancak şu an gelinen noktada, önümüzü göremiyoruz" dedi.