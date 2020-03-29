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29 Mart 2020, Pazar
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İzel karantinada

İzel karantinada

'nın KV M-Technologies Takımı’nda forma giyen 19 yaşındaki Türk oyuncu İzel Kahraman, corona virüsü salgınında günlerini Kosova’da geçiriyor.

Zamanı geldiğinde 'ye döneceğini vurgulayan genç voleybolcu, "Kaygım yok, sadece ailemi çok özlüyorum. Bu durumu tüm dünya olarak birlikte atlatacağız. Evde, yapmaktan hoşlandığınız şeyi yapın" dedi.

  1. 29.3.2020
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