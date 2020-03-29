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29 Mart 2020, Pazar
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Akbaş kupayı aldı

Akbaş kupayı aldı

'nin başantrenörlüğünü yapan , Polonya lig şampiyonluğunu ilan etti.

Normal sezonu 60 puanla ilk sırada tamamlayan , play-off'un iptal olmasıyla lig şampiyonu ilan edildi. Police, playoff öncesi ligi Developres SkyRes Rzeszow'un 1 puan önünde tamamlamıştı.

  1. 29.3.2020
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