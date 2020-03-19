Vakıfbank damgası
Sultanlar Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı.
Sultanlar Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, 107 gündür rakiplerine şans tanımıyor. 22 maçın 15'ini 3-0'lık skorla kazanan Vakıfbank, 6 kez de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
- 19.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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