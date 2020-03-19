Vakıfbank damgası

Sultanlar Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, 107 gündür rakiplerine şans tanımıyor. 22 maçın 15'ini 3-0'lık skorla kazanan Vakıfbank, 6 kez de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.