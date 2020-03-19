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19 Mart 2020, Perşembe
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Vakıfbank damgası

Vakıfbank damgası

 Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan , oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı.

Ligi'nin normal sezonunu 63 puanla lider olarak tamamlayan , oynadığı 22 maçın 21'ini kazandı. Ligde oynadığı son 17 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-siyahlılar, 107 gündür rakiplerine şans tanımıyor. 22 maçın 15'ini 3-0'lık skorla kazanan Vakıfbank, 6 kez de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

  1. 19.3.2020
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