Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi Bursa
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda Spor Toto'ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu, çeyrek final ilk maçlarının 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Normal sezonda evinde 3-0 yenildiği Bursa temsilcisini deplasmanda 3-0 mağlup eden İzmir ekibi, çeyrek finalde ilk karşılaşmayı evinde oynayacak. Mavi-beyazlılar, rakibini eleyip tur atlaması durumuda yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 15.03.2020
- Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Maç saat kaçta? Hangi kanalda?
- Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Göztepe - Rizespor arasındaki erteleme maçının hakemi belli oldu
- Ferrari, Formula 1 fabrikasını geçici olarak kapattı
- Fenerbahçe'den Löw harekatı! Girişimler başladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi Bursa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.