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15 Mart 2020, Pazar
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Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi

Arkasspor'un çeyrek finaldeki rakibi Bursa

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda 'ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Arkasspor'un Play-Off çeyrek finaldeki rakibi 7'nci basamakta yer alan oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu, ilk maçlarının 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Normal sezonda evinde 3-0 yenildiği temsilcisini deplasmanda 3-0 mağlup eden ekibi, çeyrek finalde ilk karşılaşmayı evinde oynayacak. Mavi-beyazlılar, rakibini eleyip tur atlaması durumuda yarı finalde HDI Sigorta-Halkbank eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

  1. 15.03.2020
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