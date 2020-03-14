Süper Kanarya
Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında F.Bahçe, Karayolları'nı 3-2 yendi. Diğer maçta ise THY, PTT'yi 3-1'le geçti. Efeler Ligi'nde 22. haftanın programı: 13.00: G.Saray-Arhavi, 15.00: Plevne- Halkbank,Ziraat Bankası- Sorgun, Bursa BŞB-İstanbul BB, Fenerbahçe-İnegöl, 17.30: Spor Toto-Arkasspor.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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