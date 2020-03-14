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14 Mart 2020, Cumartesi
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Süper Kanarya

Süper Kanarya

Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında F.Bahçe, Karayolları'nı 3-2 yendi. Diğer maçta ise , 'yi 3-1'le geçti. 'nde 22. haftanın programı: 13.00: G.Saray-Arhavi, 15.00: Plevne- ,, BŞB-İstanbul , Fenerbahçe-İnegöl, 17.30: Spor Toto-Arkasspor.

Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında F.Bahçe, Karayolları'nı 3-2 yendi. Diğer maçta ise , 'yi 3-1'le geçti. 'nde 22. haftanın programı: 13.00: G.Saray-Arhavi, 15.00: Plevne- ,, BŞB-İstanbul , Fenerbahçe-İnegöl, 17.30: Spor Toto-Arkasspor.
  1. 14.3.2020
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