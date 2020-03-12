VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez yarı finalde!
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Dinamo Moskova'yı VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 8'inci, toplamda 12'nci kez yarı finale yükseldi.
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank, çeyrek final ikinci maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı konuk etti.
Rakibi karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Rusya'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank böylece Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank toplamda ise 12'nci kez yarı final oynamaya hak kazandı.
Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)
VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis
DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina
SETLER: 25-13, 25-18, 25-15
SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 21:48
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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