VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez yarı finalde!

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden VakıfBank, çeyrek final ikinci maçında Rus ekibi Dinamo Moskova'yı konuk etti.

Rakibi karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.



Rusya'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank böylece Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank toplamda ise 12'nci kez yarı final oynamaya hak kazandı.

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı



HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)



VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis



DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina



SETLER: 25-13, 25-18, 25-15



SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)