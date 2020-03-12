VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez yarı finalde! - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Voleybol Bir VakıfBank klasiği! Avrupa'da 12. kez yarı finalde

Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez yarı finalde!

VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde 12. kez yarı finalde!

Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği 'yı VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşta da 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek üst üste 8'inci, toplamda 12'nci kez yarı finale yükseldi.

Voleybolda Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden , ikinci maçında Rus ekibi 'yı konuk etti.

Rakibi karşısında baştan sona rahat bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar 25-13, 25-18 ve 25-15'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.


'da oynanan ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank böylece Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 8. kez adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank toplamda ise 12'nci kez yarı final oynamaya hak kazandı.

Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase (Romanya), Michail Koutsoulas (Yunanistan)

VAKIFBANK: Milena, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Pınar (L), Kübra, Cansu, Ebrar, Meliha, Gözde, Melis

DINAMO MOSKOVA: Shcherban, Fetisova, Goncharova, Krotkova, Efimova, Carlini, Talysheva (L), Chaplina, Babeshina

SETLER: 25-13, 25-18, 25-15

SÜRE: 58 dakika (17, 21, 20)

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 21:48
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