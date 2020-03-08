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08 Mart 2020, Pazar
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’a bozgunu

Aslan’a İBB bozgunu

'nin 21. hafta mücadelesinde , sahasında Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

'nin 21. hafta mücadelesinde , sahasında G.Saray Sigorta'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-22, 26-28, 25-21, 21-25 ve 15-11 sona erdi. Turuncu-beyazlılar, ligdeki 8. galibiyetini alıp play-off'a kalırken; 7. mağlubiyetini yaşadı. Son haftada İBB, 'ya konuk olacak. G.Saray ise Arhavi'yle oynayacak.
  1. 8.3.2020
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