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07 Mart 2020, Cumartesi
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Filede 2 maç oynanacak

Filede 2 maç oynanacak

Voleybolda bugün erkekler ve kadınlarda birer maç yapılacak.

Voleybolda bugün erkekler ve kadınlarda birer maç yapılacak. Sultanlar Ligi 21. haftasında , 13.00'te Burhan Felek Salonu'nda Beylikdüzü Voleybol ile karşılaşacak. Efeler Ligi'nde ise 17.00'de ile karşı karşıya gelecek. Maç İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde.
  1. 7.3.2020
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