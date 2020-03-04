Arkas 2 - 3 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU
Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanşında konuk olduğu Arkas'ı 3-2 mağlup etti. Evinde oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar adını yarı finale yazdırdı.
Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Arkas Spor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'daki ilk müsabakayı da 3-1 kazanmıştı.
İki takım voleybolcuları maçtan önce Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib kentinde başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerine destek verdi.
Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibinin belli olacağı ve bugün oynanması planlanan Leo Shoes (İtalya)-GFC Ajaccio (Fransa) karşılaşması, İtalya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu eşleşmenin ilk maçında İtalyan ekibi, rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
SALON: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Risto Strandson (Estonya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)
ARKAS SPOR: Burak Güngör, Mustafa Koç, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Blankenau (Bravo, Caner Ergül, Mirza Lagumdzija, Mustafa Cengiz, Muhammet Kaya, Ramazan Efe Mandıracı, Burak Çevik)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Selçuk Keskin, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Venno, Antonov, Van Berkel (Onurcan Çakır, Burak Mert, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Vahit Emre Savaş, Selim Kalaycı)
SETLER: 19-25, 21-25, 25-14, 25-23, 17-19
SÜRE: 108 dakika (22, 25, 20, 23, 18)
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