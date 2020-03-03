Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta...

İlk maçı puan kaybetmeden kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette altın sete gerek kalmadan yarı finale kalacak. Yarı finalist olacak taraf GFC Ajaccio (Fransa)-Modena (İtalya) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, taraftar desteğine bu maçta çok fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özden, "İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kaybettik. Ancak İzmir'de taraftarlarımızın desteğiyle turu geçerek adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.