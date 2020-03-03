Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta... - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Galatasaray ve...

Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Arkasspor ve HDI ...

Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta...

Voleybolda CEV Cup çeyrek finalinde eşleşen iki temsilcimiz Arkasspor ve HDI yarın yarı final için rövanş maçına çıkacak. Vestel Venüs Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19:00'da başlayacak mücadeleyi Estonya'dan Risto Strandson ve 'dan Lyubomir Sırakov yönetecek. Eşleşmede geçen hafta 'da oynanan ilk maçı kaybeden ekibi Arkas, yarı final için rakibini puan kayıpsız 3-0 veya 3-1 yenerek 15 set üzerinden oynanacak altın seti de kazanmaya çalışacak.

İlk maçı puan kaybetmeden kazanan , her türlü galibiyet ve 3-2'lik mağlubiyette altın sete gerek kalmadan yarı finale kalacak. Yarı finalist olacak taraf GFC Ajaccio (Fransa)-Modena () eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur , taraftar desteğine bu maçta çok fazla ihtiyaç duyduklarını söyledi. Özden, "'daki ilk maçı kaybettik. Ancak 'de taraftarlarımızın desteğiyle turu geçerek adımızı yarı finale yazdırmak istiyoruz" dedi.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Temsilcilerimiz yarı final peşinde! Arkasspor ve Galatasaray HDI Sigorta... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN