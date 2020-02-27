‘Corona’ var gelemeyiz!
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan rakibi Gorgonzola Novara ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İtalya'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan rakibi Gorgonzola Novara ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İtalya'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, konuyu yakından takip ettiklerini ve en yakın zamanda değerlendirip karar alacaklarını açıkladı.
- 27.2.2020
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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