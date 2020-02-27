‘Corona’ var gelemeyiz!

CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde İtalyan rakibi Gorgonzola Novara ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, İtalya'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, konuyu yakından takip ettiklerini ve en yakın zamanda değerlendirip karar alacaklarını açıkladı.