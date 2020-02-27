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27 Şubat 2020, Perşembe
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‘Corona’ var gelemeyiz!

‘Corona’ var gelemeyiz!

'nde İtalyan rakibi ile karşılaşacak olan , 'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi.

'nde İtalyan rakibi ile karşılaşacak olan , 'da Koronavirüs vakası sayısının yüksek olması sebebiyle CEV'e başvurarak maçların ertelenmesini istedi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu, konuyu yakından takip ettiklerini ve en yakın zamanda değerlendirip karar alacaklarını açıkladı.

  1. 27.2.2020
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