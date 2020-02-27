Biz gitmeyelim onlar da gelmesin
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Vitra'ya, İtalyan ekipleri çıkmıştı. İki kulübümüz İtalya'da corona virüsü vakaları sebebiyle yaşanan ölümleri öne sürerek maçların ertelenmesini istedi.
Eczacı'nın menajeri Nalan Uyar "Hem bizim hem Fenerbahçe'nin maçları virüsün en çok görüldüğü Lombardia ve Toscana'da. Şu anki durumda ne biz İtalya'ya gitmek istiyoruz ne de onların buraya gelmesini" dedi.
- 27.2.2020
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şems Arda şimdi nerede?
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ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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