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27 Şubat 2020, Perşembe
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Biz gitmeyelim onlar da gelmesin

Biz gitmeyelim onlar da gelmesin

Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmelerinde ve 'ya, İtalyan ekipleri çıkmıştı. İki kulübümüz 'da corona virüsü vakaları sebebiyle yaşanan ölümleri öne sürerek maçların ertelenmesini istedi.

Eczacı'nın menajeri Nalan Uyar "Hem bizim hem 'nin maçları virüsün en çok görüldüğü Lombardia ve Toscana'da. Şu anki durumda ne biz 'ya gitmek istiyoruz ne de onların buraya gelmesini" dedi.

  1. 27.2.2020
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