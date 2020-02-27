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27 Şubat 2020, Perşembe
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Aslan filede de kükredi

Aslan filede de kükredi

Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Sigorta, Arkas Spor'u yendi.

Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Sigorta, Arkas Spor'u yendi. Bu arada Voleybol Kadınlar Ligi'nde dün şu sonuçlar alındı: Eczacıbaşı- PTT: 3-0, Nilüfer Bld.-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları-VakıfBank: 0-3.

  1. 27.2.2020
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