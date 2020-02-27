Aslan filede de kükredi

Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Arkas Spor'u 3-1 yendi. Bu arada Voleybol Kadınlar Ligi'nde dün şu sonuçlar alındı: Eczacıbaşı- PTT: 3-0, Nilüfer Bld.-Beylikdüzü: 3-0, Karayolları-VakıfBank: 0-3.