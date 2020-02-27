Arkasspor tur şansını zora soktu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Arkasspor tur şansını zora soktu

tur şansını zora soktu

Arkasspor tur şansını zora soktu

Avrupa'da ülkemizi temsil ettiği CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda HDI 'ya yenilen , 4 Mart Çarşamba günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi yarı final şansını zora soktu.

'daki randevuda ilk seti 26-24 alarak 1-0 öne geçen temsilcisi daha sonra 25-23, 25-22 ve 25-19'luk setlerle sahadan yenik ayrıldı. , turu atlamak için rövanşta 3-0 ya da üstünlük kurup, daha sonra 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti de kazanarak rakibini elemeye çalışacak. , iki set alması durumunda puan üstünlüğü kuracağı için tur atlayan taraf olacak. Tur atlayacak takım yarı finalde GFC Ajaccio ()-Modena () eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

  1. 27.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkasspor tur şansını zora soktu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN