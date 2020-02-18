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18 Şubat 2020, Salı
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Son darbe Ziraat’ten

Son darbe Ziraat’ten

'nde 18. haftanın kapanış maçında , 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

'nde 18. haftanın kapanış maçında , 'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. 24-26, 25-18, 27-25 ve 25-23'lük setlerle zafere uzanan başkent ekibi, 11. galibiyetini elde etti. Üst üste 4. yenilgisini alan ve haftayı 4. sırada kapatan Aslan ise kötü gidişatını sürdürdü.
  1. 18.2.2020
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