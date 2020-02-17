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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Büyükşehir Kağıtspor emin adımlarla play-off yolunda!

Büyükşehir Kağıtspor emin adımlarla play-off yolunda!

Voleybol takımı, 1. Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Temsilcisi Tofaş ile karşılaşan Büyükşehir Kağıtspor, rakibini 3-2 yendi ve play-off için önemli bir adım attı.

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden , ligin 19. hafta müsabakasında deplasmanda temsilcisi ile karşılaştı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Kompleksinde gerçekleşen maçta rakibini 3-2 ile geçen mavi beyazlılar play-off önemli bir adım daha attı. Mavi Beyazlılar ligin 20. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye ile evinde mücadele edecek. 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleşecek. Mavi beyazlılar play-off öncesi lig müsabakaları kapsamında evindeki son maçını da 'a karşı oynayacak.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 17:22
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