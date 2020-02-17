Büyükşehir Kağıtspor emin adımlarla play-off yolunda!
Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı, 1. Lig'deki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. Bursa Temsilcisi Tofaş ile karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, rakibini 3-2 yendi ve play-off için önemli bir adım attı.
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, ligin 19. hafta müsabakasında deplasmanda Bursa temsilcisi Tofaş Spor ile karşılaştı.
Bursa Cengiz Göllü Spor Kompleksinde gerçekleşen maçta rakibini 3-2 ile geçen mavi beyazlılar play-off önemli bir adım daha attı. Mavi Beyazlılar ligin 20. hafta müsabakaları kapsamında Bursa temsilcisi Nilüfer Belediye ile evinde mücadele edecek. 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabaka Hasan Gemici Spor Salonu'nda saat 14.00'de gerçekleşecek. Mavi beyazlılar play-off öncesi lig müsabakaları kapsamında evindeki son maçını da İnegöl Belediyespor'a karşı oynayacak.
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 17:22
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Büyükşehir Kağıtspor emin adımlarla play-off yolunda! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.