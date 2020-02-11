Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Greenyard ile karşılaşacak. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Halkbank rakibini yenip ilk galibiyetini almak istiyor.
Belçika'nın Limburg kentinin Maaseik bölgesinde Steengoed Arena'da oynanacak maç TSİ 22.30'da başlayacak. Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Ankara'daki ilk maçta Greenyard'a 3-2 yenilmişti. Grupta 3. sıradaki Greenyard 4 maçta 2 galibiyet alırken 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.
- 11.02.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank Belçika temsilcisi Greenyard ile kaşılaşacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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