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11 Şubat 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi'nde temsilcisi ile kaşılaşacak

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Halkbank Belçika temsilcisi Greenyard ile kaşılaşacak

, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda temsilcisi ile karşılaşacak. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Halkbank rakibini yenip ilk galibiyetini almak istiyor.

'nın Limburg kentinin Maaseik bölgesinde Steengoed Arena'da oynanacak maç TSİ 22.30'da başlayacak. , 'daki ilk maçta 'a 3-2 yenilmişti. Grupta 3. sıradaki Greenyard 4 maçta 2 galibiyet alırken 4. ve son sıradaki Halkbank'ın galibiyeti bulunmuyor.

  1. 11.02.2020
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