Ezcacıbaşı zorlanmadı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı, 3-0'la rahat bir galibiyet kazandı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Eczacıbaşı, rahat bir galibiyet kazandı. Turuncu- beyazlılar, rakibi karşısında ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan Eczacıbaşı, ikinci setten de 25-11'lik üstünlükle ayrıldı. Son setten de 25- 14'lik zaferle ayrılan Eczacıbaşı, mücadaleyi 3-0 kazandı ve bu sonuçla 14. galibiyetini aldı.
- 10.2.2020
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