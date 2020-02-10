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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Akbaş’lı Chemik son 8’de

Akbaş’lı Chemik son 8’de

Polonya ekibi 'nin baş antrenörlüğünü yapan , takımının 'nda kalmasını yorumladı.

Polonya ekibi 'nin baş antrenörlüğünü yapan , takımının 'nda kalmasını yorumladı. İspanyol ekibi La Laguna'yı saf dışı bırakan Akbaş, "Zorlu bir şubat ayı bizi bekliyor. Her maçı ayrı düşünüyoruz. Oyuncularım ve teknik ekibi tebrik ederim. Hak ederek kazandık. Şimdi lige konsantre olma zamanı" ifadelerine yer verdi.
  1. 10.2.2020
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