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09 Şubat 2020, Pazar
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Sultanlar’da derbi günü

Sultanlar’da derbi günü

'nin 15'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. ile derbide karşı karşıya geliyor.

Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. ile derbide karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 12 galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanan taraf olmuştu.
  1. 9.2.2020
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