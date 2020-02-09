Sultanlar’da derbi günü
Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta derbide karşı karşıya geliyor.
Sultanlar Ligi'nin 15'inci haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe Opet ile Galatasaray HDI Sigorta derbide karşı karşıya geliyor. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligin geride kalan bölümünde iki takım da 12 galibiyet ve ikişer mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanan taraf olmuştu.
- 9.2.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Sultanlar’da derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.