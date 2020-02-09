Spor Toto set vermedi
Sahasında Plevne’yi konuk eden başkent ekibi; 25-21, 30-28 ve 25-17’lik setlerle kazandı ve 12. galibiyetini aldı
Efeler Ligi'nin 17. haftasında Spor Toto, sahasında Tokat Plevne ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta Halkbank yenilgisiyle sarsılan başkent ekibi, mücadeleye iyi başladı. İlk seti 25-21'lik Spor Toto üstünlüğüyle geçilirken; ikinci sette daha çekişmeli bir mücadele vardı. 30-28'le durumu 2-0'a getiren ev sahibi, 25-17'lik son setle maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. 12. galibiyetini alan Spor Toto, gelecek hafta F.Bahçe'ye konuk olacak.
- 9.2.2020
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