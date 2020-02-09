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09 Şubat 2020, Pazar
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set vermedi

Spor Toto set vermedi

Sahasında Plevne’yi konuk eden başkent ekibi; , ve ’lik setlerle kazandı ve 12. galibiyetini aldı

Efeler Ligi'nin 17. haftasında , sahasında Plevne ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta yenilgisiyle sarsılan başkent ekibi, mücadeleye iyi başladı. İlk seti 'lik Spor Toto üstünlüğüyle geçilirken; ikinci sette daha çekişmeli bir mücadele vardı. 'le durumu 2-0'a getiren ev sahibi, 'lik son setle maçtan 3-0'lık zaferle ayrıldı. 12. galibiyetini alan Spor Toto, gelecek hafta F.Bahçe'ye konuk olacak.
  1. 9.2.2020
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