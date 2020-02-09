Fenerbahçe duvar ördü
Efeler Ligi’nde Ziraat Bankası’na konuk olan Kanarya, 2 saatlik maçta rakibine sadece tek sette geçit verdi.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde F.Bahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankası'nı deplasmanda 3-1 yendi. 116 dakika süren mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ilk seti 25-17 aldılar. 25-20'lik üstünlük kurdukları ikinci setle karşılaşmada durumu 2-0 yaptılar. Seyircisi önünde güçlü rakibine direnmaya çalışan Ziraat Bankası, 33 dakika süren üçüncü seti 25-21 alarak umutlandı. Son seti 25-19 kazanan sarı-lacivertliler maçı da 3-1 aldılar.
- 9.2.2020
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