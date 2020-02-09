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09 Şubat 2020, Pazar
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Arkas seri yaptı

Arkas seri yaptı

Voleybol 17. hafta mücadelesinde , 'u mağlup etti.

Voleybol 17. hafta mücadelesinde , 'u mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-16, 25-15, 20-25,
25-10 sonuçlandı. Üst üste 3. galibiyetini alan Arkas, toplamda ise 12. galibiyetini elde etti.
  1. 9.2.2020
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