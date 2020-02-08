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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Efeler C ’nda

Efeler C Grubu’nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 elemelerinde Makedonya, ve B.Hersek ile eşleşti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. , C 'nda Kuzey Makedonya, ve ile eşleşti. Lig usulüne göre oynanacak elemeler sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ay-yıldızlı takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde maçlarını 15 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

  1. 8.2.2020
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