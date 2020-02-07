Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Filenin Efeleri'nin Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri açıklandı. Buna göre C Grubu'nda Makedonya, ve ile mücadele edecek.

Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Voleybol Konfederasyonu () tarafından Avrupa ülke sıralamasına göre belirlenen gruplarda Türkiye, C Grubu'nda , ve ile mücadele edecek. Lig usulüne göre oynanacak ve toplam 6 ayaktan oluşan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşmalarını 15 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında oynayacak.

2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Hollanda, İsveç, Hırvatistan
B Grubu: Bulgaristan, , İsrail
C Grubu: TÜRKİYE, Kuzey Makedonya, Danimarka, Bosna Hersek
D Grubu: İspanya, Letonya, Moldova Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
E Grubu: Slovakya, Romanya, İsviçre, Arnavutluk
F Grubu: Yunanistan, Karadağ, Azerbaycan, Gürcistan
G Grubu: Belarus, Portekiz, Norveç, Macaristan

  1. 07.02.2020
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