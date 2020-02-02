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02 Şubat 2020, Pazar
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Sultanlar ilk 5’te

Sultanlar ilk 5’te

'na gitmeye hak kazanan A , dünya sıralamasında da çıkışa geçti. 7 basamak birden yükselen , dünya beşinciliğine adını yazdırdı. İlk sırada olan 'i ABD, ve takip ediyor.

'na gitmeye hak kazanan A , dünya sıralamasında da çıkışa geçti. 7 basamak birden yükselen , dünya beşinciliğine adını yazdırdı. İlk sırada olan 'i ABD, ve takip ediyor.

  1. 2.2.2020
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