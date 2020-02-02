Sultanlar ilk 5’te
2020 Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya sıralamasında da çıkışa geçti. 7 basamak birden yükselen Filenin Sultanları, dünya beşinciliğine adını yazdırdı. İlk sırada olan Çin'i ABD, Brezilya ve İtalya takip ediyor.
2020 Olimpiyat Oyunları'na gitmeye hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, dünya sıralamasında da çıkışa geçti. 7 basamak birden yükselen Filenin Sultanları, dünya beşinciliğine adını yazdırdı. İlk sırada olan Çin'i ABD, Brezilya ve İtalya takip ediyor.
- 2.2.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Sultanlar ilk 5’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.