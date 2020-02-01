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01 Şubat 2020, Cumartesi
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Sultanlar’ın rotası çizildi

Sultanlar’ın rotası çizildi

A 'nın 'ndaki rakipleri belli oldu.

A 'nın 'ndaki rakipleri belli oldu. Filenin Sultanları; B Grubu'nda , ABD, , ve Arjantin ile eşleşti. 24 Temmuz-9 Ağustos'taki turnuvada grubunu ilk 4'te bitirenler çeyrek finale çıkacak.
  1. 1.2.2020
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