VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek

Hollanda'da yapılan Avrupa kıtası elemelerinde finalde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya basınının da gündemindeydi. İşte atılan o başlıklar...(fotomac.com.tr / Dış Haberler)