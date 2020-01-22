VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın Slovenya ekibi Nova KBM Branik'i ağırlayacak.
Vakıfbank Spor Sarayı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan VakıfBank, ikinci sırada yer alıyor. Henüz galibiyet elde edemeyen Nova KBM Branik ise son basamakta bulunuyor.
İki takım arasında Slovenya'da yapılan ilk maçı VakıfBank 3-0 kazanmıştı.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
VakıfBank Şampiyonlar Ligi'nde Nova KBM Branik'i konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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