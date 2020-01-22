Fener çok rahat: 3-0 - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri Fener çok rahat: 3-0

Fener çok rahat:

Fener çok rahat: 3-0

'nde 13. hafta mücadelesinde , 'yi mağlup etti.

'nde 13. hafta mücadelesinde F.Bahçe, 'yi mağlup etti. Sarı-lacivertliler, 25-19, 25-17 ve 25-21'lik setlerle galibiyete uzandı. Ligdeki 12. zaferini alarak liderliğini sürdüren Kanarya'da, Wouter Ter Maat 26 sayıyla önemli katkı sağladı. F.Bahçe gelecek hafta Arkasspor'u ağırlayacak. Efeler Ligi'nin 13. haftası bugün oynanacak Spor Toto-İBBSK maçıyla sona erecek.
  1. 22.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fener çok rahat: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN