Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Voleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

: 3 - Salo: 0 |

Eczacıbaşı VitrA: 3 - LP Salo: 0 | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Voleybolda A Grubu 4. hafta maçında , Finlandiya temsilcisi Salo'yu 3-0 yendi.

Gruptaki 4. maçını da kazanan turuncu-beyazlı takım, liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk bölümünde Eczacıbaşı pasör Lloyd'un attığı taktik servislerle etkili oldu. 8. sayıya kadar karşılıklı sayılarla süren mücadelede turuncu-beyazlı takım, ile dörtten, Boskovic ile ikiden sert smaçlarla sayı üretti. İyi defans yapan , seti 25-16 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok hızlı başlayan Eczacıbaşı, Boskovic'in etkili smaçlarıyla rakibinin oyun kurmasına fırsat tanımadı. Bu durumu iyi değerlendiren Eczacıbaşı VitrA, seti 12 sayı farkla 25-13 alarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete de hızlı giren ev sahibi takım, köşelerden yaptığı ataklarla rakibini baskı altına aldı. Salo'nun atakları da blokta takılınca turuncu-beyazlılar farkı açarak seti 25-13, maçı da 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı VitrA, grubun 5. maçında 6 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler. Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn), Vlastimil Kovar (Çekya)

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Pereira, Yasemin Güveli, Boskovic, Hande Baladın, Gibbemeyer (Simge Aköz, Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Melis Durul)

LP Salo: Manskkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Piesanen, Ternava)

Setler: 25-16, 25-13, 25-13

Süre: 62 dakika (22, 21, 19)

  1. 22.01.2020
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