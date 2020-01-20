Vakıfbank hata yapmadı

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın BŞB'yi 3-1 mağlup etti. 23-25, 25-19, 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: 0-3, Eczacıbaşı-Beylikdüzü: 3-0.