Vakıfbank hata yapmadı
Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın BŞB'yi 3-1 mağlup etti. 23-25, 25-19, 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: 0-3, Eczacıbaşı-Beylikdüzü: 3-0.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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