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20 Ocak 2020, Pazartesi
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hata yapmadı

Vakıfbank hata yapmadı

'nin 12. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. , , 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: , Eczacıbaşı-Beylikdüzü: .

Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında , deplasmanda 'yi 3-1 mağlup etti. , , 25-14 ve 25- 20'lik setlerle 11. galibiyetini aldı. Diğer sonuçlar şöyle: Beşiktaş-Karayolları: , Eczacıbaşı-Beylikdüzü: .

  1. 20.1.2020
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