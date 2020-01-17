Tokyo’da da kürsüye çıkacağız
Milli Takım ile 2020 Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan F.Bahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda Erdem Dündar, duygularını FBTV'de anlattı. "7'den 70'e herkesi gururlandıran bir başarıya imza attık. Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdik. Ay-yıldızlı bayrak altında mücadele etmekten büyük onur duyuyoruz." diyen Erdem, Tokyo'da da kürsü için oynayacaklarını kaydetti.
Milli Takım ile 2020 Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan F.Bahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda Erdem Dündar, duygularını FBTV'de anlattı. "7'den 70'e herkesi gururlandıran bir başarıya imza attık. Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdik. Ay-yıldızlı bayrak altında mücadele etmekten büyük onur duyuyoruz." diyen Erdem, Tokyo'da da kürsü için oynayacaklarını kaydetti.
- 17.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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