Tokyo’da da kürsüye çıkacağız

Milli Takım ile 2020 Olimpiyatları'na gitmeye hak kazanan F.Bahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda Erdem Dündar, duygularını FBTV'de anlattı. "7'den 70'e herkesi gururlandıran bir başarıya imza attık. Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdik. Ay-yıldızlı bayrak altında mücadele etmekten büyük onur duyuyoruz." diyen Erdem, Tokyo'da da kürsü için oynayacaklarını kaydetti.