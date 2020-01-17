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17 Ocak 2020, Cuma
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’da da kürsüye çıkacağız

Tokyo’da da kürsüye çıkacağız

ile 'na gitmeye hak kazanan F.Bahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda , duygularını 'de anlattı. "7'den 70'e herkesi gururlandıran bir başarıya imza attık. Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdik. Ay-yıldızlı bayrak altında mücadele etmekten büyük onur duyuyoruz." diyen Erdem, 'da da kürsü için oynayacaklarını kaydetti.

ile 'na gitmeye hak kazanan F.Bahçe'nin yıldız voleybolcusu Eda , duygularını 'de anlattı. "7'den 70'e herkesi gururlandıran bir başarıya imza attık. Türk kadınına fırsat verildiğinde neler yapabileceğini gösterdik. Ay-yıldızlı bayrak altında mücadele etmekten büyük onur duyuyoruz." diyen Erdem, 'da da kürsü için oynayacaklarını kaydetti.

  1. 17.1.2020
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