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16 Ocak 2020, Perşembe
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‘Tokyo’da tarih yazacağız’

‘Tokyo’da tarih yazacağız’

Başkanı Üstündağ, “Devletimizle, halkımızla, oyuncularımızla olimpiyatlarda tarih yazacağız” diye konuştu.

Voleybol Federasyonu () Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasıyla ilgili konuştu. "Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Üstündağ, "'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu" dedi. Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımızın son iki maçımızdaki desteği inanılmazdı. 7 bin seyircinin 6 bini Türk'tü. Artık olimpiyatta tarihi başarı elde etmek için çalışacağız. olarak devletimizle, cumhurbaşkanımızla, bakanımızla, halkımızla ve sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz."

  1. 16.1.2020
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