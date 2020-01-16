‘Tokyo’da tarih yazacağız’
TVF Başkanı Üstündağ, “Devletimizle, halkımızla, oyuncularımızla olimpiyatlarda tarih yazacağız” diye konuştu.
Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanmasıyla ilgili konuştu. "Sevinçten gözyaşı dökmeyen kalmadı" diyerek sözlerine başlayan Üstündağ, "Ankara'daki Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan takımımızın performansı, isteği, ülkenin bütünleşmesi, her taraftan yağan desteğin sonunda oluşan pozitif enerji, altyapımız oldu" dedi. Üstündağ, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftarlarımızın son iki maçımızdaki desteği inanılmazdı. 7 bin seyircinin 6 bini Türk'tü. Artık olimpiyatta tarihi başarı elde etmek için çalışacağız. Türkiye olarak devletimizle, cumhurbaşkanımızla, bakanımızla, halkımızla ve sahada son sözü söyleyen oyuncularımızla bunu başaracak güçteyiz."
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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