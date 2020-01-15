2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz
Hollanda'da düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta elemelerinde MVP, finale kadar yükselen ve final mücadelesinde Almanya'yı 3-0 devirerek olimpiyat bileti almaya hak kazanan Filenin Sultanları'ndan çıktı!
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu (MVP) olarak A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan Meryem Boz'u seçti.
Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla Milli Takımımızın en skorer oyuncusu olmuştu.
İşte Filenin Sultanları'nın Tokyo biletini aldığı o smaç ve sonrasında yaşanan muhteşem sevinç...https://t.co/VsHBl5wV2Y— Fotomaç (@fotomac) January 12, 2020
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 21:31
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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