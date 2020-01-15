2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz - Son dakika Voleybol haberleri - Fotomaç
15 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Voleybol Haberleri 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz

Hollanda'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerinde , finale kadar yükselen ve final mücadelesinde 'yı 3-0 devirerek olimpiyat bileti almaya hak kazanan Filenin Sultanları'ndan çıktı!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (), Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Elemeleri'nin en değerli oyuncusu () olarak A Milli Kadın Voleybol Takımımızdan 'u seçti.

Büyük bir başarıya imza atarak tarihinde 2. kez olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları'nda Meryem Boz, turnuvada oynadığı 5 karşılaşmada elde ettiği 85 sayıyla en skorer oyuncusu olmuştu.

  1. 15.01.2020
  2. Güncelleme: 15.01.2020 21:31
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nin En Değerli Oyuncusu Meryem Boz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN